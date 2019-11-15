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Токаев: не нужно удивляться возмущению учителей

14.11.2019, 16:35 33373
Токаев: не нужно удивляться возмущению учителей
Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал поддерживать учителей, создавая условия им для продуктивной работы, передает Kazakhstan Today.
 

Учитель - это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Twitter

 
Как подчеркнул глава государства, "не нужно удивляться возмущению наших учителей, их недовольству положением дел". Вместо этого он призвал Минобразования и науки, местные исполнительные органы реально поддерживать педагогов.
 
Ранее ряд учителей выступил с открытой критикой новой программой обучения, внедряемой МОН РК. В частности, учитель из Кокшетау Алия Ахетова назвала обновленную программу "очень жестоким, злым, бесполезным экспериментом"
 

У детей нет по большому счету заинтересованности в каждом уроке. Они только ждут СОЧ, чтобы там заработать оценку", - считает учитель.

 
Учительница из Усть-Каменогорска Оксана Александрова написала открытое письмо, в котором озвучила целый пласт проблем педагогов: беззащитность перед агрессией родителей, бесконечные отчеты, несвойственные функции, выполнение которых не оплачивается, низкая зарплата, отсутствие личного времени и многое другое. Позднее другой педагог, Наталья Гебель, заявила в СМИ о том, что реформа среднего образования заставляет родителей и вовсе задуматься о переезде в другую страну
 
Также новые подходы МОН критикует и родительская общественность, создав петицию против СОРов и СОЧей.
 

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