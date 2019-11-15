Токаев: не нужно удивляться возмущению учителей

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал поддерживать учителей, создавая условия им для продуктивной работы, передает Kazakhstan Today.

Учитель - это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Twitter .

Как подчеркнул глава государства, "не нужно удивляться возмущению наших учителей, их недовольству положением дел". Вместо этого он призвал Минобразования и науки, местные исполнительные органы реально поддерживать педагогов.

Ранее ряд учителей выступил с открытой критикой новой программой обучения, внедряемой МОН РК. В частности, учитель из Кокшетау Алия Ахетова назвала обновленную программу "очень жестоким, злым, бесполезным экспериментом"

У детей нет по большому счету заинтересованности в каждом уроке. Они только ждут СОЧ, чтобы там заработать оценку", - считает учитель.

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