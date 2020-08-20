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Токаев: нужно прекратить произвол правоохранительных органов под видом борьбы с коррупцией

19.08.2020, 15:19 37747
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал прекратить неправомерное вмешательство в деятельность государственных органов, передает Kazakhstan Today.
 

Необходимо четко различать коррупцию и недостатки управления. В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники. Госаппарат не должен бояться принимать решения", - сказал глава государства.

 
Он отметил, что сегодня наблюдаются такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии.
 

Активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих. По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов", - сообщил Токаев.

 
Он поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. 
 

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