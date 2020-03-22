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Токаев о карантине: Это не шутка и не спектакль с блокпостами

21.03.2020, 16:15 8587
Токаев о карантине: Это не шутка и не спектакль с блокпостами
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра, координирующего работу по борьбе с пандемией коронавируса в стране, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
Руководство Министерства здравоохранения представило президенту подробную информацию о методах реагирования и мониторинга ситуации вокруг распространения коронавируса в мире и Казахстане, в том числе о применении цифровых технологий в работе по выявлению и учету заболевших.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль данного центра на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире и выразил уверенность, что общими усилиями удастся предотвратить негативное развитие событий в нашей стране.
 
Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил перед правительством задачу обеспечить граждан оперативной и достоверной информацией для того, чтобы исключить распространение слухов и панику. Для этого глава государства поручил определить официальные каналы информирования общества о текущей ситуации и принимаемых государством действиях.
 
В целом, Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку принимаемым мерам по борьбе с коронавирусом.
 

Правительство делает немало. По оценке специалистов, мы работаем гораздо более оперативно и решительно, нежели целый ряд европейских стран. Но нам нужен конечный результат, люди до сих пор слабо информированы", - заметил глава государства.

 
Вместе с тем президент указал на дефицит медицинских масок.
 

Я хотел бы сказать, что до сих пор у нас нет в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно. С другой стороны, люди жалуются, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан страны постоянно использовать антисептики и носить маски.
 

Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед правительством", - заявил президент.

 
Говоря о масштабах распространения пандемии, которая охватила уже более 160 стран, Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности координации действий с правительствами сопредельных государств.
 

В последние несколько дней я разговаривал с президентами России, Узбекистана, Кыргызстана. И мы в основном говорили о необходимости тесного взаимодействия правительств наших стран. Совместные усилия нужно наращивать, поскольку это общая беда. Действовать надо сообща", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Глава государства также акцентировал внимание на важности соблюдения карантинного режима в стране и призвал всех граждан, в том числе государственных служащих, следовать установленным предписаниям.
 

Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий карантина", - убежден Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент указал на важность развития отечественной медицины, в том числе санитарно-эпидемиологической службы и медицинской науки.
 

Сейчас судьба всего мира, без преувеличения, и всей мировой экономики находится в руках ученых. Судьбу мира решают не футболисты, не представители шоу-бизнеса, а ученые. Мы должны извлечь урок из этой ситуации", - считает глава государства.

 
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем медикам за их вклад в борьбу против пандемии коронавируса.
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч. 
 
На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
 
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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