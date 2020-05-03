Токаев об СНГ: защита своих производителей ставится выше достигнутых договоренностей

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о взаимодействии в рамках ЕАЭС и СНГ в посткризисный период, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией и падением цен на сырьевые товары, главной задачей в рамках Евразийского экономического союза становится сохранение экономических и торговых связей. В рамках нашего союза действуют 4 свободы: передвижение капитала, услуг, рабочей силы, торговли. Теперь торговля становится главной из 4 свобод. К сожалению, в период кризиса появляются новые барьеры на внутренних рынках. Видимо, на данном этапе их не избежать. Но важно, чтобы они были временными и не стали нормой в наших отношениях. Нам предстоит более эффективно использовать возможности нашего совместного проекта - Евразийского банка развития - для финансирования совместных проектов. Особенно в посткризисный период", - сказал Касым-Жомарт в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

Говоря о сотрудничестве в рамках СНГ, глава государства отметил, что расширение торгово-экономических связей является приоритетной задачей в повестке дня, особенно в нынешних условиях. В среднем 25% товарооборота наших стран приходится на партнеров по СНГ. Для некоторых государств этот показатель доходит до 60%. В 2018 году торговля внутри СНГ превысила $191 млрд, показав рост почти на 12%. Положительная тенденция продолжена и в прошлом году.

К сожалению, сегодня под влиянием внешних причин и меняющихся международных норм протекционистская риторика становится нормой и для государств Содружества. Защита своих производителей ставится выше достигнутых договоренностей в рамках СНГ. Думаю, эта тенденция может усилиться в поствирусный период", - сказал президент.

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