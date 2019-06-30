Токаев обозначил основные приоритеты деятельности администрации президента

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом администрации президента, передает Kazakhstan Today.

Вы хорошо знаете Крымбека Елеуовича, это известный в стране государственный деятель. Он обладает большим опытом работы на руководящих постах, хорошо осведомлен о ситуации в стране. Уверен, он успешно справится с возложенными обязанностями", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания президент Казахстана обозначил основные приоритеты деятельности администрации, акцентировав внимание на ее ключевой роли в работе по повышению благосостояния народа

Мы приступаем к реализации Плана действий по реализации предвыборной платформы и других программных приоритетов. Я хотел бы обратить внимание на то, что именно администрация президента отвечает за неукоснительное исполнение всех инициатив, программ и стратегий", - сказал глава государства.

В ходе совещания Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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