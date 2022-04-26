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Токаев обсудил с известным экономистом развитие экономики в условиях глобального геополитического кризиса

25.04.2022, 16:47 14421
Токаев обсудил с известным экономистом развитие экономики в условиях глобального геополитического кризиса
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял известного экономиста Жаксыбека Кулекеева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президенту были представлены предложения о развитии национальной экономики в условиях глобального геополитического кризиса, а также об укреплении роли нефтегазового сектора, сообщила пресс-служба Акорды
 
Известный экономист и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев также поделился с Касым-Жомартом Токаевым своим видением перспектив социально-экономического развития страны.
 

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Назначен новый аким Уральска

26.04.2022, 13:44 626
Назначен новый аким Уральска
Фото: gov.kz
УРАЛЬСК. 26 АПРЕЛЯ - Сегодня состоялся актив города Уральска, на котором был назначен новый аким, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Абат Шыныбеков покинул пост акима Уральска, он занимал его с августа 2019 года, сообщает "Мой город". 
 
На должность акима была предложена кандидатура акима Бурлинского района Миржана Сатканова. Депутаты городского маслихата поддержали предложение. Таким образом, с сегодняшнего дня должность акима Уральска занимает 44-летний Миржан Сатканов.
 
Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года. Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности "Экономист". Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО. В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области. С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район.
 
В марте этого года житель Уральска создал петицию и потребовал отставки акима. За сутки её подписали около восьми тысяч человек. Люди остаются недовольными благоустройством города, состоянием дорог и уборкой снега.
 
По предварительной информации, Абата Шыныбекова назначат руководителем аппарата акима ЗКО.
 

Смаилов поручил проверить пожарную безопасность учебных заведений

26.04.2022, 12:15 2546
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Вопросы готовности Казахстана к пожароопасному периоду рассмотрены на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совместно с Министерством образования и науки и акиматами необходимо осуществить проверку всех учебных заведений республики на соответствие требованиям пожарной безопасности. Поручаю проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов. Необходимо сделать все для безопасности наших детей", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Также акиматам регионов поручено продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха. 
 
Министерству экологии и акиматам регионов поручено принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение авиации к тушению крупных пожаров. 
 
По информации министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, в Казахстане ежегодно регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар, лесная площадь, уничтоженная огнем, составила 167 тысяч гектаров. Только прямой материальный ущерб (без учета вреда экологии) превысил 6 млрд тенге.
 

Наибольшее число лесных пожаров отмечено в Восточно-Казахстанской (194 случая - 26%), Актюбинской (123 - 16,4%), Павлодарской (114 - 15,2%) и Костанайской (100 - 13,4%) областях", - уточняет пресс-служба правительства РК. 

 
Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями и грозовыми разрядами, а более 50% возникли в результате деятельности человека. Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году. 
 
По данным МЧС РК, с начала года уже зарегистрировано 42 весенних лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 гектаров.
 
Согласно прогнозным данным Казгидромета, в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30 градусов, а в южной, восточной и западной частях республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40 градусов.
 
Во всех регионах уже начаты профилактические мероприятия. Сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды крестьянских хозяйств, проводят инструктажи среди работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями. До конца мая пожарная инспекция МЧС завершит обследование национальных парков и природных заповедников.
 
По данным министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, по итогам проведенной проверки установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону. Вместе с тем отмечается их низкая материально-техническая оснащенность - 68% от нормы.

21 апреля в Павлодаре произошел крупный пожар в школе № 28. Огонь полностью охватил крышу здания на площади 1200 квадратных метров. Пожар не удавалось потушить в течение двух часов. Все учащиеся и педсостав успешно эвакуировались из здания до прибытия пожарных. При пожаре пострадали учительница и восьмиклассница.

15 апреля пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара.
 

В Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель

26.04.2022, 09:22 6366
В Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цифровизации земельных отношений, в ходе которого были рассмотрены вопросы космического мониторинга использования земель сельхозназначения и их оцифровки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая с докладом, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в настоящее время прорабатывается внедрение усовершенствованного варианта космомониторинга сельхозземель на базе АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары", сообщила пресс-служба премьер-министра
 
Создан "кабинет земельного инспектора", который позволит обнаруживать признаки нерационального использования земельных участков на основе сопоставительного анализа данных из различных источников и автоматизированно реагировать на такие факты. 
 
Отмечается, что данную платформу планируется запустить летом 2022 года. 
 
Учитывая доработку методов госконтроля, в текущем году планируется в 4 раза увеличить площадь возвращенных государству неиспользуемых сельхозземель по сравнению с прошлым годом: в 2021 году возвращено 1,3 млн га, в 2022 году планируется не менее 5 млн га. 
 
При этом, как отметил министр, эффективность космомониторинга повысится после завершения оцифровки всех сельхозземель. Завершить этот процесс планируется в 2024 году. 
 
Премьер-министр поддержал озвученные подходы и поручил ускорить работу в этом направлении.
 

Министры обороны РК и КНР обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере

25.04.2022, 21:24 17096
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны состоялась двусторонняя встреча министров обороны РК генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова и КНР - генерал-полковника Вэй Фэнхэ, прибывшего с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, достигнуты договоренности о продолжении практики проведения совместных учений, участия военнослужащих двух стран в различных состязаниях по полевой выучке, организации подготовки квалифицированных кадров для вооруженных сил и военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Кроме того, министры обороны договорились о необходимости налаживания взаимодействия в области миротворчества.
 
Руководителями оборонных ведомств дана высокая оценка перспективам взаимодействия между вооруженными силами Казахстана и Китая как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
 
Отмечен высокий потенциал для дальнейшего продуктивного развития казахстанско-китайского военного сотрудничества.
 
Ранее члена государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.
 

Министр обороны встретился с предпринимателями по проблемным вопросам АО "Эскери Курылыс"

25.04.2022, 21:20 16876
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министр обороны встретился с предпринимателями по проблемным вопросам АО "Эскери Курылыс", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководством Министерства обороны озвучены предложения, направленные на разрешение кризисной ситуации с компаниями, которым за выполненные работы задолжало акционерное общество, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Со своей стороны военное ведомство в полном объеме и своевременно исполнило обязательства по договорам государственных закупок, заключенным с АО "Эскери Курылыс" и ТОО "Эскери Курылыс Астана". В урегулировании проблемной ситуации ведомство участвует по своей инициативе, понимая социальный характер вопроса.
 
В частности, в Нур-Султане была проведена очередная встреча представителей Министерства обороны, общества и инициативной группы кредиторов товарищества. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы по погашению кредиторской задолженности и пути их решения, проведены переговоры по реабилитационным процедурам.
 
Данный вопрос находится на личном контроле министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова. По поручению руководителя военного ведомства была создана специальная рабочая группа, которая на постоянной основе проводит встречи с представителями главного управления военной инфраструктуры Министерства обороны, компаний, выполнявших работы и услуги.
 
В первую очередь обозначен вопрос погашения задолженности, исполнения договорных обязательств. Отмечено, что работы по выделенным объемам должны быть завершены, так как это напрямую связано с боеготовностью Вооруженных сил страны.
 
Необходимо отметить, что все работы и услуги Министерством обороны приобретаются в рамках процедур государственных закупок наравне с другими хозяйствующими субъектами на общей конкурсной основе.
 
Допущенные со стороны руководства в АО "Эскери Курылыс" нарушения в работе с подрядчиками проверяются антикоррупционной службой.
 

В КНБ прокомментировали видео со стрельбой, распространяемое в соцсетях

25.04.2022, 20:16 18541
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба КНБ РК, видеокадры перестрелки вооруженных лиц, распространенные в социальных сетях, сняты в ночь с 5 на 6 января в Таразе, когда группа численностью до 350 человек с применением огнестрельного оружия пыталась захватить ДКНБ по Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, в ходе обороны от полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела антитеррористического центра департамента подполковник Дастан Адильбай. По данным фактам проводится досудебное расследование.
 
Ранее видео перестрелки в своем Instagram опубликовал Азамат Сарсенбаев.
 
 

Президент РК принял министра обороны КНР

25.04.2022, 20:03 19386
Президент РК принял министра обороны КНР
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена государственного совета, министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В начале беседы глава государства дал положительную оценку реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года и рабочей поездки в КНР в феврале 2022 года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Было отмечено, что ключевым ориентиром в этой работе является утвержденная на высшем уровне Декларация о долговременном стратегическом партнерстве между двумя странами.
 

В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими государствами. 30 лет назад мы начинали буквально с пустого места, а сейчас являемся стратегическими партнерами. Достигнуты очень большие результаты экономического сотрудничества. Казахстан и Китай являются близкими партнерами на мировой арене, прежде всего в рамках ООН и других международных организаций. Поэтому я вполне удовлетворен нынешним уровнем развития взаимоотношений между нашими странами, но в то же время считаю, что это сотрудничество должно развиваться поступательно, не стоять на месте и достигать новых результатов", - уверен Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул, что в Казахстане возлагают большие надежды на запланированный на сентябрь 2022 года государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну. По мнению главы государства, предстоящие переговоры придадут новый мощный импульс развитию казахстанско-китайских связей.
 
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в миротворческой и военно-технической сферах.
 
В частности, Касым-Жомарт Токаев акцентировал готовность нашей страны к расширению географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих операциях ООН. В этой связи президент поддержал инициативу Пекина о проведении коллективных миссий в рамках этой универсальной организации.
 
В свою очередь Вэй Фэнхэ подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию тесной кооперации в этой области. По его мнению, прогрессу в данном направлении во многом способствуют проводимые в Казахстане масштабные преобразования, нацеленные на повышение потенциала Вооруженных сил и укрепление обороноспособности страны. Министр дал высокую оценку внутренней и внешней политики Казахстана.
 
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
 

Назначен вице-министр сельского хозяйства

25.04.2022, 19:05 20511
Назначен вице-министр сельского хозяйства
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства Тамабек Абулхаир Галымович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Абулхаир Тамабек родился в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва. 
 
Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании.
 
С 2015 по 2020 годы работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности. 
 
С 2020 по 2022 годы - руководитель управления - главный государственный инспектор управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.
 
С февраля 2022 года по настоящее время - руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства- главный государственный инспектор по использованию и охране земель.
 

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