Токаев обсудил с Лукашенко возможности роста взаимной торговли

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе беседы особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, сообщили в пресс-службе Акорды.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран. В этом контексте собеседники подтвердили взаимный настрой на продолжение скоординированных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.

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