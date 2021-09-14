Система Orphus

Токаев обсудил с президентом Svevind Group проекты в "зеленой" энергетике

13.09.2021, 17:44 4699
Токаев обсудил с президентом Svevind Group проекты в "зеленой" энергетике
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем немецко-шведской группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом перспективы инвестиционных проектов в сфере "зеленой" энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Мангистауской области планируется осуществить проект по строительству ветровых и солнечных электростанций с последующим направлением ресурсов на производство "зеленого" водорода. Рассматривается возможность локализации производства ветрогенераторов и солнечных панелей", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетное значение использования возобновляемых источников энергии и снижения углеродной зависимости в экономике страны. По его мнению, отдельное внимание следует уделить водородной энергетике.
 
По информации пресс-службы, президент положительно оценил предлагаемые компанией инвестиционные предложения, а также заверил Вольфганга Кроппа в поддержке проекта со стороны государства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая