Токаев обсудил с президентом Svevind Group проекты в "зеленой" энергетике

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем немецко-шведской группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом перспективы инвестиционных проектов в сфере "зеленой" энергетики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Мангистауской области планируется осуществить проект по строительству ветровых и солнечных электростанций с последующим направлением ресурсов на производство "зеленого" водорода. Рассматривается возможность локализации производства ветрогенераторов и солнечных панелей", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетное значение использования возобновляемых источников энергии и снижения углеродной зависимости в экономике страны. По его мнению, отдельное внимание следует уделить водородной энергетике.

По информации пресс-службы, президент положительно оценил предлагаемые компанией инвестиционные предложения, а также заверил Вольфганга Кроппа в поддержке проекта со стороны государства.

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