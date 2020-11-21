Токаев обсудил с российской делегацией перспективы взаимодействия в сфере развития экосистем и цифровизации госсервисов

Касым-Жомарт Токаев провел беседу с руководством правительства Казахстана и российской делегацией о перспективах двустороннего взаимодействия по таким направлениям, как технологическое развитие экосистем и цифровизация государственных сервисов, сообщает Акорда.
Президенту Казахстана была представлена интерактивная презентация, посвященная внедряемым в России проектам цифровых решений, наработкам в области глубокой комплексной цифровизации и опыту использования экосистемы Sber.
В присутствии главы государства были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.
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