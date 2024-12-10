Токаев отметил необходимость повышения результатов сборных РК на мировых соревнованиях

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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о работе НОК и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Геннадий Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа страны на международной арене.





Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.





В завершение глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).



