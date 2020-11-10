Токаев подписал поправки по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство касательно энергетики, транспорта и государственных наград, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград", - сообщили в пресс-службе Акорды.
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