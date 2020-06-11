Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство о лотерейной деятельности, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что механизм регулирования лотереи и лотерейной деятельности совершенствуется посредством установления ответственности за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Также законодательно закреплен статус распространителя (агента) лотереи.

Введен запрет на распространение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или распространителем лотереи. Установлены требования к электронным формам лотерейных билетов и к оборудованию, используемому для проведения лотереи. Введен запрет на рекламу лотереи лицами, не являющимися оператором лотереи и распространителями лотереи.

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