Токаев подписал указ о призыве на воинскую службу и увольнении в запас

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ от 12 февраля 2020 года №266 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года", передает Kazakhstan Today.

Глава государства постановил внести в указ президента РК от 12 февраля 2020 года №266 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года" следующие изменения:

- заголовок изложить в следующей редакции: "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте - июне и сентябре - декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - августе и сентябре - декабре 2020 года".

- пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

2. Призвать на срочную воинскую службу в вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - августе и сентябре - декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - августе и сентябре - декабре 2020 года через соответствующие местные органы военного управления.

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в указе, размещенном на сайте Акорды .

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