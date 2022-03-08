Токаев подписал указ о проведении встреч акимов с населением

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 МАРТА - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 марта 2022 года №826 "О проведении встреч акимов с населением", сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов", - говорится в документе.
Акимам областей, городов республиканского значения, столицы поручено:
1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее - календарь), предусматривающий проведение:
раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;
2) ежегодно до 20 января представлять в правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.
Акимам всех уровней поручено:
1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;
2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;
3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени - в формате "вопросы-ответы";
4) обеспечить до проведения встреч с населением:
создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;
сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;
проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
организацию объявления о проведении встречи акима с населением: за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения; за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;
5) после проведения встреч с населением:
проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;
систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;
обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;
ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".
Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить:
1) представление в администрацию президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;
3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Как сообщалось ранее, в Казахстане разработали инструкцию проведения регулярных встреч акимов с населением.