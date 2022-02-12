В Казахстане разработали инструкцию проведения регулярных встреч акимов с населением

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане разработали проект указа "О проведении регулярных встреч акимов с населением". Документ размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, акимам всех уровней необходимо проводить в течение года регулярные выездные встречи с населением и информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана, с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути решения острых проблем с указанием конкретных сроков.

Также с учетом технических возможностей обеспечить проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами (для встреч акимов областей).

При этом, доклад на встречи не должен превышать одной четвертой запланированного времени встречи и проходить в формате "вопросы-ответы".

До проведения встреч с населением требуется создать комиссию по сбору запросов и предложений местных жителей, для создания пула наиболее острых и приоритетных вопросов местных жителей, в том числе с участием членов собрания местного сообщества.

Также будет проводиться информационно-агитационная работа в СМИ, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов) и личных аккаунтах акимов, социальных сетях.

После проведения встреч с населением акимы будут проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенции.