Токаев подписал законы по совершенствованию судебной системы

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства подписал конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы".

Напомним: необходимость внесения поправок вызвана тем, что с 1 июля 2021 года вводится в действие Административный процедурно-процессуальных кодекс, требующий корректировки работы судебной системы. В связи с этим предусматривается, в частности, создание в Верховном суде судебной коллегии по административным делам и упразднение существующей специализированной судебной коллегии.

Также глава государства подписал поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Кроме того, президент ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года. Законопроект позволит привести терминологию Договора в соответствие с положениями договоров о ЕАЭС и Таможенном кодексе ЕАЭС.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза". Документ направлен на развитие общего рынка племенного животноводства между странами ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле.

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