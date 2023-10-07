Между Токаевым и эмиром Катара состоялся телефонный разговор

Фото: Акорда

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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Акорды.





Главы государств выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений, которые развиваются в духе истинной дружбы и взаимного сотрудничества, а также заявили о готовности поддерживать позитивную динамику на самом высоком уровне.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что Катар является одним из стратегических партнеров Казахстана в арабском мире. По мнению президента, недавний визит и участие эмира Катара в Международном форуме "Астана" придали мощный импульс казахстанско-катарскому сотрудничеству.





В ходе беседы лидеры двух стран обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества на основе ранее подписанных соглашений, а также обозначили направления для расширения дальнейшего партнерства.



