Токаев поручил активнее привлекать к ответственности организаторов незаконных свалок

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны РК обратилось в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного в результате взрыва боеприпасов в Арыси 24 июня 2019 года, в размере более 97 млрд тенге в доход государства к 16 ответчикам, сообщает пресс-служба Есильского районного суда Астаны.

Ответчиками являются бывшие военнослужащие, которые в период службы были ответственными за пожарную безопасность, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, технический контроль. Один ответчик является руководителем ТОО, которое устанавливало охранно-пожарную сигнализацию.

Вина всех ответчиков во взрыве боеприпасов установлена вступившим в законную силу приговором вВоенного суда Шымкентского гарнизона от 24 июня 2019 года.

Этим же приговором за министерством признано право на удовлетворение имущественных требований в порядке гражданского судопроизводства.

Истец мотивировал свои требования тем, что взрывом государству нанесен имущественный ущерб в виде разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, уничтожения боеприпасов, находящихся на балансе Вооруженных сил РК, войсковой части 44859, войсковой части 16752, воинской части 74884.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, назначенной судом, общая сумма ущерба составляет 96 373 286 573, 37 тенге.

Суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решением Есильского районного суда Астаны от 19 октября 2022 года с ответчиков в доход государства в солидарном порядке взыскан ущерб согласно судебной экспертизе и судебные издержки.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, 24 июня 2019 года в Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.