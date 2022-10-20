Токаев поручил активнее привлекать к ответственности организаторов незаконных свалок

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Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Алматинской области поднял вопросы ветхого жилья, изношенной инфраструктуры и незаконных свалок в регионе.
Актуальной для области является проблема утилизации мусора. Необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора. Это важный вопрос. Поручаю Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора", - высказался президент.
Кроме того, отметил глава государства, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций.
Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья», - сказал Токаев.
Президент рассказал, что перед регионом стоит важная задача - добиться сбалансированного территориального развития.
Главные показатели в этой работе - обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек", - добавил он.