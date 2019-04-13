Токаев поручил обеспечить рост экономики и благосостояния казахстанцев

Актау. 12 апреля. Kazakhstan Today - В завершение своего рабочего визита в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью региона. Во встрече приняли участие депутаты областного маслихата, члены совета ветеранов, представители неправительственного сектора и бизнес-сообщества, а также научная и творческая интеллигенция, молодежь, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность своего визита в Мангистаускую область и особо отметил, что мангистауцы всегда в самые ответственные моменты истории поддерживали руководство страны, сообщила пресс-служба президента РК.

Токаев отдельно остановился на успехах Казахстана, достигнутых за годы Независимости под руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Как вам известно, Елбасы принял историческое решение, и Казахстан вступил в новую фазу своего развития. Мы продолжим поступательное движение к определенным Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым стратегическим целям и задачам. За годы Независимости мы создали устойчивую систему преемственности власти. Дальнейшее развитие - это жизненно важная задача, стоящая перед нами", - сказал президент Казахстана.

Он также указал на необходимость обеспечения экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения доходов и улучшения качества жизни населения.

Нельзя жить и надеяться только на нефтяную отрасль. В современном мире это попросту нерационально. Основа экономического роста и благополучия регионов - это инвестиции. Привлекательным инвестиционным потенциалом обладают наши свободные экономические зоны, в частности, СЭЗ "Морпорт Актау". Большие перспективы перед страной открывает также развитие туризма, где Мангистау обладает рядом серьезных преимуществ", - заявил глава государства.

В ходе встречи президент Казахстана дал поручения правительству, министерствам, акиматам, институтам развития принять конкретные и действенные меры, направленные на обеспечение роста национальной экономики и благосостояния казахстанцев, противодействие коррупции, совершенствование системы отбора кадров и выстраивание эффективных коммуникаций с обществом.

Подводя итоги встречи, Токаев поблагодарил всех за поддержку его решения о проведении досрочных выборов президента Республики Казахстан, пожелав успехов и процветания.

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