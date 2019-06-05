Атырау. 4 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Атырауской области поручил правительству организовать системную работу по увеличению доли местного содержания в закупках продукции, передает Kazakhstan Today.

Глава государства провел встречу с депутатами маслихата, членами общественного совета, представителями творческой и педагогической интеллигенции, ветеранских, профсоюзных и молодежных организаций, государственными служащими, сообщили в пресс-службе Акорды.

Атырауская область - регион с богатым культурным и человеческим потенциалом. Достижения региона должны способствовать повышению качества жизни и доходов местных жителей. Акимат, правительство, бизнес - все мы должны сосредоточиться на этом", - сказал президент Казахстана, обращаясь к участникам встречи.

В выступлении большое внимание было уделено обеспечению роста благосостояния населения и максимальному использованию потенциала нефтегазового сектора для развития отечественных производителей. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству организовать системную работу по увеличению доли местного содержания в закупках продукции и услуг трех крупных проектов, обеспечению одинаковой оплаты труда иностранных и отечественных работников.

Нам нужно создать все условия для того, чтобы наши граждане получали качественное образование и более высокую заработную плату . Я бы хотел обратиться к отечественным предпринимателям. Помните, что самое большое богатство государства и любой компании - это люди. Главное - создавать новые рабочие места, повышать зарплату", - подчеркнул глава государства.

Президент остановился на вопросах диверсификации экономики области, в том числе на реализации проектов по производству полиэтилена и полипропилена, развитию рыболовства.

Необходимо поддерживать другие отрасли местной экономики, кроме нефтегазового и нефтехимического комплексов. Нужно оживить работу рыбоперерабатывающих предприятий, привлечь инвесторов в этот сектор. Мы видим, что принимаемые меры не дают результатов. Наши граждане ждут реальных действий. Министерство сельского хозяйства и акимат должны сосредоточиться на этом вопросе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на необходимость решения жилищного вопроса и экологических проблем , а также улучшения транспортной инфраструктуры.

Какой должна быть хорошая дорога? Прежде всего она должна давать возможность человеку быстро и безопасно добраться до пункта назначения. Важно не количество дорог, а их качество! Я буду оценивать работу акиматов исходя из этого требования. Например, сейчас требуется около 5 часов, чтобы преодолеть 120 километров между Индером и Миялы. А после ремонта потребуется всего полтора-два часа", - сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы справедливого распределения трансфертов при формировании бюджета страны и усиления борьбы с коррупцией.

Подводя итоги встречи, глава государства поздравил всех присутствующих с Днем государственных символов Республики Казахстан и завершением священного месяца Рамазан.

Президент Казахстана за безупречную работу и значительный вклад в социально-экономическое развитие области наградил благодарственными письмами заведующего хирургическим отделением Атырауской областной больницы А. Дюсупова, менеджера общественного объединения "Болашак К" Г. Жумабаеву, оператора цеха переработки нефти и газа Н. Ергалиева, руководителя рыболовецкого звена производственного кооператива имени Амангельды У. Есалиева и учителя математики школы-лицея №17 города Атырау С. Ерошенко.

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