Токаев поручил правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины

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НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития", - сообщает пресс-служба Акорды.

Токаеву доложили о принимаемых мерах по вакцинации населения. Как сообщил Аскар Мамин, начиная с апреля планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно.

Президенту был представлен отчет о поставках отечественной вакцины QAZVAC в регионы. Как сообщил премьер-министр, Казахстан вошел в десятку государств, выпускающих вакцину против COVID-19, и пятерку стран, зарегистрировавших собственные разработки.

С 26 апреля начнется масштабное использование приложения "ASHYQ" во всех областях, что позволит различным секторам экономики безопасно работать в условиях "красных" и "желтых" зон", -отметили в пресс-службе.

Согласно представленным главе государства данным, в настоящий момент загруженность инфекционных коек составляет 42%, реанимационных - 28%. Создан необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, повышена мощность ПЦР-лабораторий до 123 тысяч тестов в сутки. В резерве находится более 25 тысяч койко-мест, во всех регионах функционируют новые инфекционные больницы, оснащенные современным оборудованием.

Аскар Мамин также доложил о ходе подготовки к предстоящему 29-30 апреля заседанию Евразийского межправительственного совета. Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с привлечением инвестиций, поддержкой занятости населения.





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