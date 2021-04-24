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Токаев поручил правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины

23.04.2021 11665
Токаев поручил правительству взять на особый контроль работу по увеличению производства отечественной вакцины
akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 
Токаеву доложили о принимаемых мерах по вакцинации населения. Как сообщил Аскар Мамин, начиная с апреля планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно.
 
Президенту был представлен отчет о поставках отечественной вакцины QAZVAC в регионы. Как сообщил премьер-министр, Казахстан вошел в десятку государств, выпускающих вакцину против COVID-19, и пятерку стран, зарегистрировавших собственные разработки. 
 

С 26 апреля начнется масштабное использование приложения "ASHYQ" во всех областях, что позволит различным секторам экономики безопасно работать в условиях "красных" и "желтых" зон", -отметили в пресс-службе. 

 
Согласно представленным главе государства данным, в настоящий момент загруженность инфекционных коек составляет 42%, реанимационных - 28%. Создан необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, повышена мощность ПЦР-лабораторий до 123 тысяч тестов в сутки. В резерве находится более 25 тысяч койко-мест, во всех регионах функционируют новые инфекционные больницы, оснащенные современным оборудованием.
 
Аскар Мамин также доложил о ходе подготовки к предстоящему 29-30 апреля заседанию Евразийского межправительственного совета. Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы, связанные с привлечением инвестиций, поддержкой занятости населения.

 

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