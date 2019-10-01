Токаев поручил премьер-министру подготовить в октябре расширенное совещание по экономическому развитию

"Мы до сих пор помним, что отец-основатель современного Сингапура, ваш отец Ли Куан Ю, у которого были близкие отношения с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в начале 90-х годов посещал Казахстан. Я думаю, у нас есть определенная основа для тесных отношений между нашими странами".