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Токаев поручил премьер-министру подготовить в октябре расширенное совещание по экономическому развитию

30.09.2019, 17:06 12502
Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя сената парламента Даригу Назарбаеву, передает Kazakhstan Today.
 
Аскар Мамин доложил президенту об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, премьер РК проинформировал о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства поручил премьер-министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.
 
В свою очередь, председатель сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты парламента, а также плане законопроектных работ.
 
Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений послания.
 

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