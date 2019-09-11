Президент утвердил Общенациональный план по реализации послания

Пресс-служба Акорды опубликовала комментарии к указу президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №152 "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".
Общенациональный план предусматривает ряд конкретных мер по развитию гражданского общества, ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, изъятию неиспользуемых сельхозземель, снижению стоимости товаров и услуг, развитию конкуренции, корректировке социальной политики, повышению качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений и другое. Также предусмотрены меры, направленные на финансирование озвученных в послании инициатив, в том числе по выделению средств на реформу Министерства внутренних дел, повышение заработных плат педагогов и работников культуры и искусства, реализацию программ поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и так далее", - говорится в сообщении.
Для нормативного обеспечения реализации всех направлений послания будут разработаны и приняты Административный процедурно-процессуальный кодекс, 17 законов, 4 указа президента и 16 постановлений правительства.
Кроме того, с учетом поручений главы государства правительством будут утверждены новые и внесены изменения и дополнения в действующие государственные программы (индустриально-инновационного развития, "Дорожная карта бизнеса - 2025", продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", развития образования и науки, "Нурлы жер" и другие).
Большую часть мероприятий планируется реализовать до конца текущего года.
Администрацией президента будет обеспечен контроль за неукоснительным и своевременным исполнением всех инициатив главы государства.
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