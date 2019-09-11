Президент утвердил Общенациональный план по реализации послания

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Главой государства утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба Акорды опубликовала комментарии к указу президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №152 "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".

Для нормативного обеспечения реализации всех направлений послания будут разработаны и приняты Административный процедурно-процессуальный кодекс, 17 законов, 4 указа президента и 16 постановлений правительства.

Кроме того, с учетом поручений главы государства правительством будут утверждены новые и внесены изменения и дополнения в действующие государственные программы (индустриально-инновационного развития, "Дорожная карта бизнеса - 2025", продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", развития образования и науки, "Нурлы жер" и другие).

Большую часть мероприятий планируется реализовать до конца текущего года.

Администрацией президента будет обеспечен контроль за неукоснительным и своевременным исполнением всех инициатив главы государства.

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