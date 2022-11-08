Токаев поручил принять меры по восстановлению простаивающих в Мангистау крупных производств

Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Мангистауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для восстановления простаивающих в регионе крупных производств.
В области в течение последних пяти лет простаивает ряд крупных производств. Я хорошо понимаю, почему это вызывает недовольство безработных граждан. Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств", - поручил Токаев.
Он отметил, что нужно искать оптимальные варианты, а также создавать новые конкурентоспособные предприятия.
На 2023-2026 годы запланирована реализация 29 проектов на сумму более одного триллиона тенге с созданием более трех тысяч постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов", - заявил глава государства.
Президент отметил, что Мангистау - это регион, где добывается 25% всей нефти страны. Однако наряду с нефтегазовым сектором в области имеются большие возможности для развития обрабатывающих отраслей экономики.
На текущем этапе одной из основных задач государства является реальная диверсификация национальной экономики с созданием производств, выпускающих продукцию высоких переделов. Я об этом постоянно говорю на совещаниях с правительством, в своих поездках по регионам. Все акимы должны уделять этому вопросу приоритетное внимание. Это одна из ключевых задач правительства и акимов", - подчеркнул он.
Токаев акцентировал, что большой потенциал у области имеется в сфере развития предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 32%. В данной сфере занято почти 140 тысяч человек.
Радует, что растет количество предпринимателей в обрабатывающем секторе, туризме, торговле, а также в образовании и медицине. Считаю это свидетельством того, что экономика региона встала на путь постепенной диверсификации. Дополнительный импульс развитию МСБ в области может придать более активное использование проекта "Мен - кәсіпкермін" ("Я - предприниматель"). Кроме того, системная поддержка малому и среднему бизнесу области должна быть оказана в рамках национального проекта "Развитие предпринимательства". В целом акимату при содействии правительства необходимо разработать новый пакет стимулирующих ведение бизнеса мер", - добавил президент.