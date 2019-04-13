Токаев поручил расширить доступ предпринимателей к кредитованию

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Актау. 12 апреля. Kazakhstan Today - Расширить доступ предпринимателей к кредитованию поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Президент подчеркнул, что "для роста экономики и доходов населения важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию".

Поручаю Национальному банку уже в текущем году проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования и увеличения объемов финансирования экономики", - цитирует Токаева пресс-служба президента РК в Twitter.

Глава государства подчеркнул и необходимость эффективного использования транзитных возможностей Казахстана, назвав это направление одним из долгосрочных приоритетов.

Через Мангистаускую область проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, который соединяет Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, страны Персидского залива, Турцию и Южную Европу", - отметил президент.

По его словам, правительству необходимо активизировать работу со странами Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Китаем по привлечению дополнительных грузопотоков в казахстанские порты.

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