Токаев поручил расширить доступ предпринимателей к кредитованию

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Президент подчеркнул, что "для роста экономики и доходов населения важным является расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию".
Поручаю Национальному банку уже в текущем году проработать механизмы дальнейшего снижения ставок кредитования и увеличения объемов финансирования экономики", - цитирует Токаева пресс-служба президента РК в Twitter.
Глава государства подчеркнул и необходимость эффективного использования транзитных возможностей Казахстана, назвав это направление одним из долгосрочных приоритетов.
Через Мангистаускую область проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, который соединяет Китай, Юго-Восточную Азию, Индию, страны Персидского залива, Турцию и Южную Европу", - отметил президент.
По его словам, правительству необходимо активизировать работу со странами Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Китаем по привлечению дополнительных грузопотоков в казахстанские порты.
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