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Токаев поручил стабилизировать обменный курс тенге

23.03.2020, 16:06 14392
Токаев поручил стабилизировать обменный курс тенге
Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил стабилизировать обменный курс тенге в ходе заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает Kazakhstan Today. 
 
По словам президента, в настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге.
 

С этой целью поручаю Национальному банку, правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны", - сказал Токаев.

 
Также с учетом имеющихся обязательств поручено составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.
 
По мнению главы государства, нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода, сообщили в пресс-службе Акорды.
 

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