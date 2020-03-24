Токаев поручил стабилизировать обменный курс тенге

По словам президента, в настоящий момент крайне важно добиться стабилизации обменного курса тенге.
С этой целью поручаю Национальному банку, правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны", - сказал Токаев.
Также с учетом имеющихся обязательств поручено составить план-график поэтапного возврата валютных депозитов квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.
По мнению главы государства, нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству за прошлый год в размере до 100% от чистого дохода, сообщили в пресс-службе Акорды.
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