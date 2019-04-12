Токаев посетил Морскую академию в Актау

Актау. 11 апреля. Kazakhstan Today - В рамках визита в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Морской академии, созданной в 2018 году при Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по итогам договоренностей Пятого каспийского саммита, передает Kazakhstan Today.

Глава государства осмотрел материально-техническую базу академии, включающую многофункциональные судоводительские, судомеханические, штурманские тренажерные классы, учебные кабинеты по оказанию первой медицинской помощи, организации противопожарных и спасательных работ.

В ходе неформальной беседы со слушателями академии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность получения качественного специального образования, соответствующего современным стандартам, и пожелал им успехов в учебе. В свою очередь, студенты университета поблагодарили президента Казахстана за особое внимание к проблемам молодого поколения и государственную поддержку в рамках Года молодежи.

Кроме того, главе государства была презентована информация о деятельности университета, в том числе программа "Служение обществу", которая в настоящее время объединяет 1200 волонтеров, сообщает пресс-служба Акорды.

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