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Токаев посетил завод по производству бронетехники

10.03.2022, 16:46 13436
Токаев посетил завод по производству бронетехники
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники "Казахстан Парамаунт Инжиниринг", действующий в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности", - сообщает Акорда

 
В ходе посещения глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
 
Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли, заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.

 

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Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

11.03.2022, 09:39 446
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Данияр Кадиров назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данияр Кадиров родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК. 
 
В 2000-2004 годы - занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК. 
 
В 2004-2005 годы - заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК. 
 
В 2005-2007 годы - заместитель акима Степногорска. 
 
В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы администрации президента РК. 
 
В 2007-2013 годы - советник-посланник Посольства РК в Монголии. 
 
В 2013-2015 годы - советник-посланник Посольства РК в Туркменистане. 
 
В 2015-2019 годы - исполнительный директор в ОЮЛ "Ассоциация операторов телерадиовещания РК". 
 
С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.
 

Совместное заседание палат парламента РК состоится 16 марта

11.03.2022, 09:19 641
Совместное заседание палат парламента РК состоится 16 марта
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане", говорится в тексте распоряжения.

 

В правительстве сообщили об отсутствии простоев казахстанских грузов на границах КНР и Беларуси

10.03.2022, 20:49 8611
В правительстве сообщили об отсутствии простоев казахстанских грузов на границах КНР и Беларуси
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Премьер-министр РК провел очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и вопросы перевозки казахстанских грузов, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Для обеспечения перевозок казахстанских и транзитных грузов 9-10 марта состоялись переговоры между представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. 
 
В целях развития маршрута ТМТМ стороны договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. 
 
В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. 
 
Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки. 
 
По словам председателя президиума НПП "Атамекен" Райымбека Баталова в результате совместной работы государственных органов и бизнеса в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается. 
 
По ранее озвученной информации от бизнеса в части простоя грузов на границе Беларуси был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился. 
 

МИИР предлагает придать "Отбасы банку" статус национального института развития

10.03.2022, 19:40 10451
МИИР предлагает придать "Отбасы банку" статус национального института развития
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В мажилисе состоялась презентация законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики, разработанной МИИР РК. Концепцию документа представил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект закона разработан в соответствии с поручением главы государства в части решения вопросов о доступности жилья для населения, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
По словам Дауылбаева, законопроектом предлагается ввести ряд новшеств, в том числе системного характера, главным из которых является вывод "Отбасы банка" из системы банков второго уровня и придание ему статуса национального института развития, который будет централизовано осуществлять учет нуждающихся в жилье и распределение жилищ.
 

За "Отбасы банком" предлагается сохранить функции по осуществлению банковских и других операций. Это прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, кассовые операции, банковские заемные операции, предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных и предварительных жилищных займов и т.д. При этом также предлагается передать банку текущую базу очередников акиматов и открыть на его основе центр обеспечения жильем, который сможет по принципу "одного окна" принимать заявки от всех граждан, нуждающихся в жилье, независимо от принадлежности к той или иной категории", - отмечают в МИИР РК.

 
В ведомстве подчеркивают, что в предлагаемой новой модели распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. В соответствии с новым подходом право вставать в очередь в новую базу нуждающихся в жилище могли бы иметь все граждане, не имеющие жилья в течение последних 10 лет.
 
Также отмечается, что открытие центра обеспечения жильем позволит исключить необходимость обращения граждан в различные инстанции, а также в полной мере применить принцип справедливого распределения мер государственной поддержки среди всех казахстанцев.
 
При этом постановку нуждающихся на учет в текущую базу очередников предлагается прекратить.
 
Новый законопроект также предусматривает меры по сохранению очередности для многодетных и неполных семей в случае изменения их статуса (в связи с достижением совершеннолетия либо смертью детей). Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, при распределении жилья предусматривается выделение дополнительной комнаты.
 
Очередникам с доходами выше одного прожиточного минимума предлагается оказать господдержку в виде льготных жилищных займов для приобретения жилья в собственность. А тем, чьи доходы не позволяют собрать достаточные накопления для обеспечения необходимого количества баллов, предлагается внедрить дополнительные баллы.
 
Для решения жилищного вопроса в сельской местности предлагается внедрить механизм субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе, который позволит стимулировать работодателей строить жилье для своих работников.
 
В целях чествования граждан, погибших при спасении человеческих жизней, а также исполнении государственных или общественных обязанностей, предлагается внедрить механизм, который бы обязывал МИО обеспечивать их семьи жилищем не позднее одного года со дня смерти.
 
Кроме того, в новом законопроекте МИИР РК предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилищ из госжилфонда для всех категорий граждан, а также ввести обязательную инвентаризацию списочной очередности не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе "Отбасы банка".
 
В госоргане-разработчике считают, что предлагаемые меры и механизмы положительно скажутся на улучшении соблюдения прав граждан и защиты их интересов.
 
Ранее сообщалось, что механизм выплат за аренду частного жилья будет запущен 1 мая.
 

Механизм выплат за аренду частного жилья будет запущен 1 мая - МИИР РК

10.03.2022, 19:03 10636
Механизм выплат за аренду частного жилья будет запущен 1 мая - МИИР РК
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Счета арендаторов для зачисления арендных платежей и средств господдержки будут защищены от взысканий, арестов и иных ограничений третьих лиц. Об этом сегодня в мажилисе в ходе презентации законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях оперативного решения вопроса обеспечения жильем очередников с низкими доходами на каждого члена семьи министерством прорабатывается механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. Через данный механизм будут обеспечиваться жильем очередники из числа многодетных семей, инвалидов 1-й и 2-й группы, детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, имеющие доходы менее одного прожиточного минимума (36 018 тенге) на члена семьи", - сказал вице-министр.

 
По его словам, это позволит в короткие сроки улучшить жилищные условия порядка 70 тысяч очередников.
 

На сегодняшний день утверждены правила назначения выплат. Данный механизм заработает с 1 мая текущего года", - сказал Дауылбаев.

 
Также он подчеркнул, что счета арендаторов для зачисления арендных платежей и субсидий будут защищены от взысканий, арестов и иных ограничений третьих лиц. Другие суммы на данные счета зачисляться не будут.
 

Еще один депутат покинул мажилис и двое вступили на освободившиеся должности

10.03.2022, 17:01 12346
Еще один депутат покинул мажилис и двое вступили на освободившиеся должности
Фото: ЦИК РК
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - Центризбирком Казахстана сегодня прекратил полномочия депутата мажилиса Зульфии Сулейменовой на основании поданного ею заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Сулейменовой З. Б.", - сообщает пресс-служба ЦИК. 

 
Также в ЦИКе сообщили о регистрации депутатов Гаухар Нугмановой и Магеррама Магеррамова.
 

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантные мандаты депутатов мажилиса парламента членам общественного объединения "Народная партия Казахстана" Нугмановой Г.К., Магеррамову М.М.", - сообщает ЦИК. 

 
Также Центризбирком зарегистрировал Нугманову и Магеррамова депутатами мажилиса парламента и постановил вручить им соответствующие удостоверения и нагрудные знаки установленного образца. 

Напомним, ранее на заседании мажилиса были досрочно прекращены полномочия депутатов Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также члена Центральной избирательной комиссии Ерлана Дауылбаева. Также депутаты мажилиса одобрили вступление казахстанского айтыскера Аманжола Алтаева в состав комитета по социально-культурному развитию палаты.
 

Назарбаев прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

10.03.2022, 08:17 18606
АНТАЛИЯ. 10 МАРТА - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter

 
Дипломатический форум Анталии - это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии".

 

Шипп доложил Токаеву о мерах по совершенствованию отбора судей

09.03.2022, 18:48 29586
Шипп доложил Токаеву о мерах по совершенствованию отбора судей
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп проинформировал президента об итогах деятельности совета за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В том числе Шипп доложил о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По словам Дениса Шиппа, деятельность совета строится на принципах прозрачности и объективности с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.
 
При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.
 
При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначено 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.
 
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов.
 
В целях дальнейшего повышения прозрачности проводится работа по расширению участия представителей юридической общественности в деятельности совета.
 

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