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Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов

04.06.2020, 13:29 6292
Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госсимволов, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости - мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа", - написал глава государства в Twitter.

 
Государственные символы Республики Казахстан были приняты 4 июня 1992 года. В этом году Государственным символам исполняется 28 лет. 
 
Государственные символы - это установленные конституционным законом отличительные знаки государства. Как известно, это Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
 
Государственные символы - это основа любой независимой страны, олицетворение суверенитета, незыблемость истории, сообщает портал Strategy2050.kz.
 

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