Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Kazakhstan Today.
Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник дорог каждому из нас. Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.
Президент РК отметил, что благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания.
Наш священный долг - помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения. Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа! Мира и благополучия всем казахстанцам!" - указывается в поздравлении.
Накануне стало известно, что президент Казахстана направил поздравительные послания главам государств СНГ по случаю Дня великой Победы.
Мои поздравления также направлены президентам Грузии и Украины", - уточнил Токаев на своей странице в Twitter.
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