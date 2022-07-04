Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Национальным днем домбры, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Национальным днем домбры! Для нашей страны это особенный праздник, отмечая который мы укрепляем свою идентичность, пробуждаем самосознание народа. Он способствует укоренению самобытных традиций Великой степи и углублению понимания родной культуры среди подрастающего поколения", - сказал президент РК.
Он отметил, что домбра является истинным талисманом и оберегом нашей нации.
Ее мелодии близки и знакомы каждому из нас, ведь казахи и домбра неотделимы друг от друга. Недаром академик Ахмет Жубанов говорил: "Домбра - это древняя летопись кочевого народа". В струнах этого священного музыкального инструмента сокрыта сокровенная суть нашей нации. Наследие великих кюйши, дошедшее со времен знаменитого Кетбуги, - это наше бесценное духовное достояние. Последовательно продвигая свое исконное искусство, мы возвеличиваем нашу культуру", - сказал Токаев.
Глава государства напомнил, что мы приступили к созиданию Нового Казахстана, качественной трансформации нации.
Для устойчивого прогресса страны нам нужно не только следовать в русле современных тенденций, но и бережно относиться к традициям и обычаям предков, широко пропагандировать ценности трудолюбия. Наш народ и домбра связаны навеки, поскольку из поколения в поколение через искусство кюя передается дух свободы. Пусть домбра всегда занимает самое почетное место в каждом доме!" - заключил президент.