Токаев поздравил нового премьер-министра Японии с назначением

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана пожелал главе японского кабинета министров успехов в его начинаниях, направленных на развитие страны и процветание японского народа, а также дальнейшее повышение авторитета Японии в мировом сообществе, сообщила пресс-служба Акорды.

Заверяю Вас в своей готовности к совместной работе с Вами на благо углубления содержательного политического диалога и плодотворного многогранного сотрудничества между Казахстаном и Японией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке", - говорится в телеграмме.

С целью укрепления сложившегося между двумя странами стратегического партнерства глава государства пригласил Ёсихидэ Сугу посетить Казахстан с визитом.

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