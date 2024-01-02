Токаев направил поздравительные телеграммы президентам Словакии и Кубы

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым, 2024 годом, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым, 2024 годом, сообщила пресс-служба Акорды.





Акорда





Дорогие соотечественники!





Совсем скоро наступит Новый год, который мы встречаем всей страной.





В эти моменты мы все говорим друг другу теплые пожелания, подводим итоги уходящего года, строим планы на год грядущий. С такого единения нашего народа начинается единство нашей священной Родины.





Уходящий 2023 год стал для нашей страны годом больших достижений и непростых испытаний. Радости и трудности неизбежно сменяют друг друга - это закон жизни. Но мы всегда уверенно смотрим в будущее.





В этом году численность населения Казахстана перешагнула знаменательный рубеж, достигнув 20 миллионов человек. Это была долгожданная и воодушевляющая новость для всех нас. Рост населения - залог мощи и процветания государства, а счастливая семья - основа благополучия страны.





Казахстан неуклонно движется своим стратегическим курсом устойчивого прогресса. Благодаря сплоченности, упорному труду всех граждан мы воплотили в жизнь масштабные реформы на пути обновления и модернизации, укрепили фундамент нашего государства.





Мы провозгласили ключевой задачей государственной политики обеспечение верховенства закона и порядка, приняв конкретные меры в этом направлении. Запущены крупные проекты в сферах образования и здравоохранения, начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Все эти важные шаги нацелены на повышение качества жизни граждан.





Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, в результате чего открыты необходимые стране предприятия, созданы новые рабочие места. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики. Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ. Добросовестным аграриям будут переданы не используемые долгие годы миллионы гектаров земельных угодий.





Созидательный потенциал нашей нации нашел свое воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела - педагоги, медицинские работники и все люди труда.





Пример солидарности и взаимной поддержки показали добрые дела волонтеров, меценатов, героические поступки спасателей и просто неравнодушных граждан.





Мы начали важную работу по формированию новой общественной этики, продвижению в обществе ценностей труда и культа знаний, развитию креативной экономики.





Наряду с профессиональным в стране активно развивается массовый спорт. Особенно важно, что все больше детей стало заниматься физической культурой. Поэтому в городах и селах нашей страны сейчас возводятся новые спортивные объекты.





Благодаря сбалансированному, конструктивному внешнеполитическому курсу Казахстан укрепил свои позиции на международной арене в полном соответствии с долгосрочными национальными интересами.





Одним словом, уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9 процента.





Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны. Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана - государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело.





Новый год - это всегда новые задачи и вызовы. Уверен, в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации. Но нам предстоит много трудиться, чтобы построить конкурентоспособную, процветающую страну.





В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка.





Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики.





Мы всегда будем помогать социально уязвимым и нуждающимся гражданам. Получат поддержку учителя, врачи, спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители других профессий.





Государством принимаются серьезные меры, открывающие широкие возможности подрастающему поколению. Совсем скоро часть средств Национального фонда начнет поступать на счета детей. Важно, чтобы наша молодежь уверенно смотрела в будущее.





В наступающем году состоится ряд мероприятий, посвященных нашей многовековой истории. Чтить память выдающихся сынов народа, прославлять их великие деяния - долг потомков.





В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников, наши лучшие спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх.





Чтобы обеспечить поступательное развитие страны, каждый гражданин должен быть настоящим профессионалом своего дела.





Мы с надеждой встречаем каждый новый день, ждем от каждого нового года только хорошее. Сбудутся ли наши мечты, реализуются ли наши планы, зависит только от нас самих. Самое главное, мы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране. Единство возвышает дух народа. Как говорил великий Абай, единство должно быть в умах. Нам необходимо беречь единство и упорно трудиться во имя сохранения государственности и процветания нашей священной Родины.





Чтобы стать развитой страной, мы должны стремиться к передовым знаниям и новым технологиям, в том числе осваивать искусственный интеллект.





Важно заботиться друг о друге, почитать старших, уважать младших. Особое внимание следует уделять воспитанию детей, показывая им хороший пример. Поколение Независимости, воплощающее в себе лучшие качества, уже добивается больших успехов в искусстве, спорте, науке, бизнесе. Мы гордимся тем, что они стали такими деятельными и ответственными гражданами. Будущее Казахстана - в руках патриотичной, образованной, трудолюбивой молодежи. Я верю в созидательную силу подрастающего поколения!





Мы должны построить государство, которое устремлено в будущее и идет только вперед. Вместе мы покорим любые высоты. Главное, чтобы в нашей стране всегда были мир и спокойствие!





До Нового года остались считанные мгновения. Пусть грядущий год станет для всех нас годом больших свершений!





От чистого сердца желаю каждому гражданину нашей страны и всем жителям Казахстана радости и счастья!





Мои особые поздравления всем, кто по долгу службы встречает Новый год не дома. Выражаю вам искреннюю благодарность за честный и добросовестный труд.





Пусть Новый год принесет счастье и радость каждой семье, каждому гражданину!





Пусть будет в добром здравии наше старшее поколение и сбываются мечты детей!





Желаю всем успехов и новых достижений!





Пусть в веках звучит наш славный гимн, пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!





С Новым годом, уважаемые друзья!



