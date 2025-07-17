Токаев поздравил шахматистку с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025

Внесены поправки в Трудовой кодекс и ряд законов

Фото: Акорда

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", сообщает пресс-служба Акорды.





Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", "Об образовании", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и другие.





Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.





Второй блок поправок - на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.





Третий блок поправок - на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.





Четвертый блок поправок - на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.





Пятый блок поправок - на повышение престижа воинской службы по призыву.





Шестой блок поправок - на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.





Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.