Токаев прибыл с государственным визитом в Баку

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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проект об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы находится на публичном обсуждении.





Сегодня горожане платят за мусор 553,04 тенге. Сюда входят процедуры по сбору мусора с контейнерных зон, транспортировка на предприятия, занимающиеся сортировкой, выделение ценных компонентов для повторного использования, доставка непригодных для переработки элементов, а также прием и складирование отходов на специализированных свалках.





В проекте документа отмечается, что в период с 2017 по 2023 год средняя цена на дизельное топливо выросла втрое, также подорожали запчасти. Плата за вывоз коммунальных отходов за этот же период оставалась неизменной.





Маслихат города принял решение о введении обновленных ставок для жителей Алматы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. После перерасчета тариф был повышен на 165,46 тенге и теперь составляет 718,5 тенге в месяц на одно домохозяйство.