24.01.2024, 18:00 57821
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Фото: telegram/Aqorda
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, информирует пресс-служба главы государства.
Сообщается, что завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса.
Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.
Ранее пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщал, что президент посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.
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25.01.2024, 18:51 786
Президент назвал приоритеты индустриальной политики
Токаев был проинформирован о локализации автопрома в Казахстане
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.
Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6 489 человек, из них на производстве - 1 615 человек.
Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48 857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors - перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузова (CKD) в 2027 году.
Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабдена обсудили перспективы экономического развития страны.
25.01.2024, 18:10 1276
Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций
Фото: Акорда
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабдена обсудили перспективы экономического развития страны, сообщает Акорда.
При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.
Напомнив, что в прошлом году была принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.
Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.
В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.
Ранее Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана.
25.01.2024, 17:00 5861
Проблема видна невооруженным взглядом - президент о транспортной ситуации в Алматы Дополнено
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе, сообщает Акорда.
Надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", - сказал лидер Казахстана.
Затем президент заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.
Отмечается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом, с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.
Также в рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.
Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт. Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.
Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.
Дополнено 25.01.2024, 17.30
Программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.
В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
25.01.2024, 16:02 10246
Токаев министру по ЧС: Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной
Президент пригрозил Шарипханову переводом на другую должность
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Произошедшее в Алматы землетрясение выявило массу недочетов в работе МЧС страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова и поставил перед министерством задачу критически переосмыслить свою деятельность.
На совещании по вопросам сейсмобезопасности президент, обращаясь к Сырыму Шарипханову, отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.
Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и в целом к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы", - сказал президент.
Также президент обратился к жителям города Алматы.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию. Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", - подытожил глава государства.
Ранее президент поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе проверить, на что были потрачены бюджетные деньги, выделенные на систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
25.01.2024, 15:43 11376
Президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе проверить, на что были потрачены бюджетные деньги, выделенные на систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы.
По словам президента, в 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы. Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы.
Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан. Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране", - высказался президент.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, которое разрабатывает комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности. Он потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы.
Необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений. Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать. Мы нацелены на создание в стране "смарт-городов", управление которыми основано на новейших технологиях, в том числе последних достижениях в области искусственного интеллекта. Поэтому необходимо активно внедрять инновационные решения, успешно показавшие себя во всем мире. Правительству нужно в кратчайшие сроки найти правильное решение в отношении применения современных технологий. И, конечно, нужно отдать приоритет Алматы как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне. Особое внимание надо уделить подготовке квалифицированных сейсмологов и других специалистов", - считает глава государства.
Токаев подчеркнул, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.
Следует проверить специальные места сбора и временного укрытия жителей. Также необходимо эффективно организовать работу по переселению граждан в безопасные места, оказанию экстренной помощи пострадавшим, открытию мобильных лечебных пунктов. Кроме того, следует сформировать достаточный материальный резерв. Еще один важный момент. В случае бедствия необходимо обеспечить оперативное прибытие спасательных служб из других регионов", - сказал он.
Вместе с тем Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений. Правительству и акимату поручено разобраться в этом вопросе.
Необходимо повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Основная задача - обеспечить безопасность граждан. Это прежде всего вопрос национальной безопасности. В чрезвычайных ситуациях требуется быстрое оперативное реагирование и слаженная работа всех профильных структур. Важен так называемый "золотой час", когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия. Обеспечить готовность к чрезвычайным ситуациям - это общая задача государственных органов под руководством правительства", - подчеркнул глава государства.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
25.01.2024, 15:30 12971
Токаев раскритиковал слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации ЧС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, на котором подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Акорда.
Критика президента коснулась как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.
Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкенте и 12 областях) ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований", 6 из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", - отметил Токаев.
Он также обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.
В своем выступлении глава государства отметил, что землетрясениям подвержена треть территории Казахстана. За последние 5 лет сейсмологическими станциями зафиксировано более 45 тысяч случаев землетрясений, большинство из которых - малой магнитуды.
Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания - не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже "тревожные чемоданчики". Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно", - заявил президент.
Кроме того, были затронуты вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения.
Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра. Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное - снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз SMS-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
25.01.2024, 14:33 15696
Президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города Алматы, сообщили в Акорде.
Президент отметил, что обеспечение водоснабжением города Алматы - это приоритетная задача, имеющая общегосударственное значение. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе города.
Казахстан - вододефицитная страна. Нам нужна общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Нельзя использовать питьевую воду для полива садов. Должны применяться водосберегающие технологии, нужно внедрять культуру бережного потребления воды. Конечно же, нужно искать новые подземные источники воды. Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа", - сказал глава государства.
Президент ознакомился с ходом строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой "Балхаш" по 3000 кубометров, а также насосной станции.
Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, вода, поступающая с водозаборов "Каптаж", "Бастау" и фильтровальной станции "Медеу", будет накапливаться и обеззараживаться в этих резервуарах. Далее питьевая вода за счет установленных насосов будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.
В рамках исполнения поручения президента акиматом в 2023 году проведены работы по строительству новых 117 километров и модернизации 46 километров сетей водоснабжения. Это позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения. Это позволит до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%", - рассказали в пресс-службе президента.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах по введению резервной схемы водоснабжения 50 тысяч жителей Медеуского района. Для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов.
Как отметили в акимате, в этом году планируется завершение строительства водозабора "Каргалы", который обеспечит 50 тысяч жителей Наурызбайского района
В следующем году планируется завершить строительство водозабора "Аксай", что решит проблемы с водой 100 тысяч жителей Наурызбайского района, а также 15 тысячи жителей Карасайского района Алматинской области.
Напомним, в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Летом прошлого года в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате временно приостановлен водозабор. Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.
25.01.2024, 13:51 16686
Внедрить систему моментального оповещения граждан о ЧС предлагает Мусин
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития Багдат Мусин предлагает внедрить в Казахстане новую систему мгновенного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell broadcast.
Эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений", - пояснил министр.
Он также добавил, что его ведомство совместно с МЧС РК уже проводило тестирование системы в 2022-2023 годах.
В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения", - рассказал Мусин.
По его словам, технологию массового оповещения уже использует ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах.
К примеру, в США тестирование данной системы была проведено на национальном уровне в прошлом году. Там используется система беспроводных экстренных оповещений, которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей", - пишет глава МЦРИАП.
Он уточнил, что МЦРИАП готово внедрить технологию мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств.
Технология Cell broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи. Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Бывают другого рода чрезвычайные ситуации, например паводковые обстоятельства, или же пожары, или иные положения террористического характера. В таких случаях необходимо массово одномоментно уведомить определенное количество абонентов о происходящей ситуации", - пояснил министр.
Он уточнил, что существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения.
Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Для того чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения, сейчас ДЧС города Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС", - пояснил Мусин.
По мнению главы цифрового ведомства, подобная система предлагается к реализации как самый оптимальный и прошедший тестирование вариант.
Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев", - резюмировал министр.
Напомним, депутаты раскритиковали работу ЧС во время произошедшего в ночь с 22 на 23 января землетрясения в Алматы. В частности, мажилисмены интересовались, почему не сработала система оповещения за 1,1 млрд тенге. По их мнению, спасательные службы Казахстана не готовы к серьезным катаклизмам. Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения во время породило панику среди населения.
В ДЧС Алматы причину сбоя объяснили тем, что система находится в стадии тестирования. В МЦРИАП, в свою очередь, списали сбой в работе системы оповещения на технологические проблемы. По словам замглавы ведомства Асхата Оразбека, сообщения были отправлены, но не дошли до абонентов.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
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