Токаев пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке кобальта и лития

По итогам круглого стола был подписан ряд документов

Фото: Акорда

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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе, сообщает пресс-служба - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе, сообщает пресс-служба Акорды





Сегодня у меня состоялась продуктивная беседа с руководством Катара. Мы достигли договоренностей в различных областях и поручили нашим правительствам тесно работать над их реализацией. Уверен, что мой визит откроет новые горизонты для дальнейшего укрепления наших многогранных отношений", - сказал президент.





Лидер Казахстана выразил надежду, что многие присутствующие на мероприятии внесут свой вклад в успешное развитие казахстанско-катарских экономических отношений. Со своей стороны государство готово предоставить налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта.





Он предложил активизировать усилия казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня и делового совета для выведения партнерства на новый уровень. Казахстан рассчитывает, что недавно ратифицированное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций укрепит инвестиционное сотрудничество между странами.





По словам Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран. Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.





Особое внимание в речи было уделено взаимодействию в секторе возобновляемой энергетики.





Глава государства пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке критически важных видов сырья, таких как кобальт, литий и другие, необходимых для мировой экономики. Наряду с этим глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства.





Лидер Казахстана назвал еще одним важным направлением взаимодействия двух стран контакты в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий.





Завершая свое выступление, глава государства пригласил катарских бизнесменов принять участие в международном форуме "Астана" в июне 2024 года.





По итогам круглого стола был подписан ряд документов между деловыми кругами Казахстана и Катара.



