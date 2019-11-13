Токаев пригласил президента Ирана в Нур-Султан

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял в резиденции "Акорда" министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Нур-Султан для участия в заседании международной дискуссионной площадки Astana Club, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы главы государства, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Токаев напомнил о плодотворной встрече с президентом Хасаном Рухани на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре текущего года. Глава государства отметил, что ждет своего иранского коллегу с визитом в Нур-Султане в удобное для него время.

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Ирана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, оказанный ему в столице Казахстана.

Мохаммад Джавад Зариф также поделился впечатлениями о работе площадки Astana Club, высоко оценив выступление Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пленарном заседании форума и конструктивную атмосферу мероприятия.

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