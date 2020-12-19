Токаев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в режиме видеоконференцсвязи проходит заседание Совета глав государств СНГ, передает Kazakhstan Today.

В Совете принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В ходе заседания состоится обмен мнениями по многоплановому взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств, Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации. Также будут рассмотрены вопросы развития и укрепления межпарламентского сотрудничества стран СНГ", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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