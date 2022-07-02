Токаев принял митрополита Александра

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Правила выплаты единовременной компенсации в случае гибели военнослужащего разработаны в соответствии со статьей 51 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, в соответствии с правилами выплата единовременной денежной компенсации производится военнослужащему, военнообязанному, призванному на воинские сборы, или лицам, имеющим право на ее получение, в случаях:

1) гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы, военнообязанного, призванного на воинские сборы, либо после увольнения с воинской службы, окончания воинских сборов, в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, прохождения воинских сборов;

2) установления военнослужащему или военнообязанному инвалидности в период прохождения им воинской службы, нахождения на воинских сборах или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, окончания воинских сборов;

3) получения военнослужащим или военнообязанным при исполнении обязанностей воинской службы, на воинских сборах тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего инвалидности или легкого увечья.

Выплата компенсации военнослужащему, военнообязанному или лицу, имеющему право на ее получение, осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами.