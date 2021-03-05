Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Токаев принял участие в 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества, передает Kazakhstan Today.





В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность братскому турецкому народу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь, оказанную нашей стране в борьбе с пандемией. Как отметил глава государства, в нынешнее непростое время наши страны, вновь убедились в том, насколько важны взаимная помощь и поддержка на глобальном уровне, передает Kazakhstan Today.

Основное внимание в выступлении было уделено преодолению негативных экономических последствий пандемии.

Благодаря реализации комплексного антикризисного плана, обеспеченного финансовыми ресурсами, Казахстан смог минимизировать негативное воздействие пандемии и даже добился роста в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство и производство. В этом году мы ожидаем роста ВВП более чем на 3%", ­ сказал президент Казахстана.

Глава государства назвал сотрудничество с ОЭС одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, основой взаимодействия в рамках организации должны стать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Одним из наиболее перспективных проектов видится Транскаспийский международный транспортный маршрут, который формируется совместно с Китаем. В частности, в ноябре 2019 года был запущен контейнерный поезд по маршруту Сиань - Стамбул - Прага, соединивший Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузию и Турцию. В апреле прошлого года первый контейнерный состав прошел по маршруту Сиань - Измир. Он преодолел расстояние около 7000 километров за 16 дней.

Еще один важный приоритет для нашего региона - продовольственная безопасность. Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает все инициативы ОЭС в области сельского хозяйства, и призвал государства-члены присоединиться к Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), штаб-квартира которой находится в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на потенциале сферы туризма, которая, несмотря на пандемию, остается одним из перспективных направлений сотрудничества.

Казахстан намерен довести долю туристической отрасли до 8% ВВП к 2025 году. Мы активно развиваем священный для стран Центральной Азии и всего тюркского мира город Туркестан. Только в 2020 году внутренние инвестиции в городскую инфраструктуру, туризм и логистику в Туркестане составили около 1 миллиарда долларов. Туркестан вошел в ТОП-10 туристических направлений Казахстана, которые могут стать привлекательными для инвесторов и туристов из ваших стран", - сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, здравоохранение также может стать "центром притяжения" иностранных инвестиций в Казахстан. Конкурентоспособные тарифы, высококвалифицированная рабочая сила и множество возможностей государственно-частного партнерства привлекли турецкие компании, которые участвуют в строительстве новых больниц в Казахстане и оснащении их высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Президент высказал ряд предложений по повышению эффективности Организации экономического сотрудничества. По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии готов оказать содействие в развитии сотрудничества между ОЭС и СВМДА в сфере экономики. Взаимодействие между этими структурами представляется наиболее перспективным в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, энергетики, туризма, цифровых технологий и других.

В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Туркменистану успешного председательства в Организации экономического сотрудничества.

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