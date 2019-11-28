Бишкек. 27 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

"Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в узком составе. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, в том числе в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлениях, а также по линии международных структур. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера Кыргызстана совершить визит в Казахстан в 2020 году", - сообщила пресс-служба Акорды.

После встречи в узком составе президенты Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков провели Пятое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что предыдущая встреча в данном формате прошла в столице Казахстана в 2014 году.

Несмотря на определенную паузу в его работе, Совет остается высшим органом сотрудничества, способствующим принятию важных политических решений по всему спектру двусторонних отношений", - сказал глава государства.

По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, союзником и братским государством.

На протяжении тысячелетий нас объединяют надежные и крепкие узы дружбы. Веками наши предки жили в мире и согласии, оказывали друг другу поддержку в трудные времена. На этой созидательной основе мы успешно выстраиваем наши взаимоотношения на современном этапе", - заметил президент Казахстана.

В качестве важного достижения в выступлении была названа солидная договорно-правовая база, насчитывающая порядка 180 договоров и соглашений.

Такой всесторонней институционализации двусторонних отношений у Казахстана нет ни с одним государством", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал, что преимуществами экономических отношений двух стран являются наличие общей границы, налаженной транзитно-транспортной инфраструктуры, а также партнерство в Евразийском экономическом союзе. Благодаря этому Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана, прочно занимая третью позицию во внешнеторговом обороте своего южного соседа.

Наш товарооборот уже третий год подряд демонстрирует устойчивый рост. С 2015 по 2018 годы объем взаимной торговли вырос на 30 %, составив 900 млн долларов. Казахстан является одним из крупных инвесторов кыргызской экономики, вложив в нее более 1 млрд долларов, — заявил президент Казахстана.

В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

В выступлениях глав государств был отмечен вклад Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становление и развитие связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

В ходе переговоров кыргызской стороной было озвучено решение о возведении в Бишкеке памятника Абаю Кунанбайулы в 2020 году.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Совместная декларация Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

2. "Комплексная программа сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на 2020 - 2022 годы";

3. Пакет решений Высшего Межгосударственного Совета;

4. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции;

5. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики "О совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска "Карасу-автодорожный" Республики Казахстан и "Ак-Тилек-автодорожный" Кыргызской Республики;

6. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

7. Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Генеральным штабом Вооруженных сил Кыргызской Республики об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных сил Республики Казахстан и Вооруженных сил Кыргызской Республики;

8. Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в области здравоохранения;

9. Меморандум "О сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики";

10. Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан. Сегодня в сопровождении президента Сооронбая Жээнбекова глава государства посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" в Бишкеке. Главы государств возложили венки к памятнику погибшим в результате трагических событий 1916 года. Затем Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков почтили память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова и возложили цветы к его могиле.

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