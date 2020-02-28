Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В резиденции Акорда прошла церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает Kazakhstan Today.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Турецкой Республики - Уфук Экиджи, Республики Болгария - Боян Хаджиев, Королевства Саудовская Аравия - Абдулазиз Абдулла Аль-Дауд. Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом официальной деятельности в Казахстане и пожелал успехов в их благородной миссии, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе церемонии президент провел отдельные беседы с послами.

Пользуясь возможностью, передаю наилучшие пожелания моему коллеге президенту Эрдогану. Мы с нетерпением ждем его в Казахстане с официальным визитом в апреле текущего года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Принимая Бояна Хаджиева, президент Казахстана отметил дружественный характер взаимодействия с Болгарией. Он напомнил о встречах с президентом Руменом Радевым на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой в рамках ее недавнего визита в Нур-Султан.

С нетерпением ждем визита президента Болгарии в Казахстан предстоящей весной. Я надеюсь, что его визит будет успешным и сможет придать дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами", - сказал глава государства.

В беседе с Абдулазизом Абдуллой Алдаудом Касым-Жомарт Токаев высоко оценил текущий уровень и содержание двусторонних отношений, особо отметив плодотворные инвестиционные связи, большой потенциал сотрудничества в нефтегазовой, химической, атомной отраслях, а также в сфере использования возобновляемых источников энергии. Президент передал наилучшие пожелания королю и наследному принцу Саудовской Аравии.

Мы ожидаем визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Казахстан. Будет замечательно, если этот визит состоится в текущем году", - заявил глава государства.

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