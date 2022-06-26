Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов

Фото: МИД РК

ПЕКИН. 25 ИЮНЯ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин на встрече в Пекине договорились поддерживать тесные контакты по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны также договорились о взаимном учреждении культурных центров, сообщает пресс-служба МИД РК

На встрече посол Казахстана также ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и госпрограммой развития туризма до 2025 года. Также Нурышев с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК.

Со своей стороны Ху Хэпин особо отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

В завершение стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и Министерством культуры и туризма КНР, в том числе по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма в рамках ШОС, СВМДА и плана действий по реализации договоренностей по итогам онлайн-саммита глав государств "Центральная Азия - Китай".