Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премии президента Республики Казахстан присуждены:
Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу - главному редактору радиостанции Qazaq radiosy за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы Ерканату - корреспонденту телерадиокомпании "31 канал" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне - главному редактору газеты "Индустриальная Караганда" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу - директору национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.
Гранты президента Республики Казахстан присуждены:
Байтаровой Сание Бакытовне - редактору телеканала "Жетісу" за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу - оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty за вклад в развитие телевидения страны;
Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу - ведущему телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;
Жолмухаметовой Жадре Ерболовне - корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве.
Благодарность президента Республики Казахстан объявлена:
творческому коллективу национального портала Adyrna за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alan за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио Astana за вклад в развитие отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты "Вечерняя Астана" за вклад в развитие печатных средств массовой информации.
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