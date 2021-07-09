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Токаев проведет расширенное заседание правительства

08.07.2021 8452
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - 10 июля 2021 года состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 июля 2021 года, в 11.00, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 

 
На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период.
 

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