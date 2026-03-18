Токаев провел рабочее совещание по вопросу реализации новой Конституции

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта, сообщает Акорда.





В совещании приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.





Президент отметил, что сегодня подписан указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит большая работа по приведению в соответствие с Конституцией положений законов и других нормативных правовых актов.





Глава государства обратил внимание, что в первоочередном порядке следует скорректировать законы, необходимые для обеспечения функционирования всех институтов власти в соответствии с новой Конституцией.





В общей сложности предстоит принять шесть конституционных законов, а также три закона о внесении изменений и дополнений в иные законодательные акты. Учитывая дату вступления Конституции в силу, соответствующие законы следует принять до конца сессии парламента", - поручил президент.





Глава государства поставил задачу по качественной и своевременной разработке и принятию законов. Также правительству необходимо провести своевременную корректировку подзаконных нормативных правовых актов.