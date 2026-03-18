17.03.2026
Токаев провел рабочее совещание по вопросу реализации новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта, сообщает Акорда.
В совещании приняли участие председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Президент отметил, что сегодня подписан указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит большая работа по приведению в соответствие с Конституцией положений законов и других нормативных правовых актов.
Глава государства обратил внимание, что в первоочередном порядке следует скорректировать законы, необходимые для обеспечения функционирования всех институтов власти в соответствии с новой Конституцией.
В общей сложности предстоит принять шесть конституционных законов, а также три закона о внесении изменений и дополнений в иные законодательные акты. Учитывая дату вступления Конституции в силу, соответствующие законы следует принять до конца сессии парламента", - поручил президент.
Глава государства поставил задачу по качественной и своевременной разработке и принятию законов. Также правительству необходимо провести своевременную корректировку подзаконных нормативных правовых актов.
новости по теме
18.03.2026, 10:06
Статус Астаны и города Алатау закрепят конституционными законами
Они устанавливают режим "города ускоренного развития" для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации норм новой Конституции разработаны законопроекты, определяющие особый правовой режим для Астаны и города Алатау. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Проект закона по городу Алатау предусматривает применение особого режима налогообложения и защиту инвестиций. По Астане мы закрепляем особенности управления, которые обеспечат устойчивое развитие столицы. По Алатау второе чтение в парламенте намечено на 27 марта, а законопроект по статусу столицы будет внесен в мажилис до конца апреля текущего года", - отметил Серик Жумангарин.
Проекты законов внедряют режим "города ускоренного развития" для Алатау и уточняют статус Астаны для повышения качества городской среды. В Алатау планируется внедрение передовых международных стандартов, развитие беспилотного транспорта и цифровых активов. Для столицы же предусмотрены особые механизмы управления в сферах градостроительства, миграции и транспорта. Оба документа направлены на привлечение инвестиций и повышение эффективности местного госуправления.
Напомним, город Алатау планируют сделать новым центром деловой активности и инноваций.
Как сообщалось ранее, в городе реализуется проект воздушной мобильности Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого планируется запуск электрических летательных аппаратов и беспилотных авиационных систем.
18.03.2026, 10:01
Международные организации и нацкомпании привлекут к финансированию бесплатной медпомощи в Казахстане
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Принятие новой Конституции не повлечет сокращения объема гарантированной медицинской помощи, напротив - источники ее финансирования будут расширены. О грядущих изменениях в Кодекс "О здоровье народа" на заседании правительства рассказала Аида Балаева.
Согласно новым нормам, к финансированию бесплатной медпомощи, помимо бюджета, будут привлекаться средства международных организаций и национальных компаний. Страховой пакет ОСМС станет основным инструментом для доступа к высокотехнологичным услугам. При этом неизменным остается гарантированное право каждого гражданина на охрану здоровья и биологическую безопасность.
Объем гарантированной государством медицинской помощи сохраняется, а права граждан не только не ухудшаются, но получают дополнительное укрепление. Страховой пакет станет эффективным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи", - подчеркнула Аида Балаева.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что расширение источников финансирования медицинской помощи делает систему более устойчивой и гибкой.
До 1 апреля текущего года Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции внести в Парламент необходимые поправки в действующее законодательство", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее правительство утвердило комплексный план по совершенствованию управления качеством медицинской помощи в Республике Казахстан на 2026-2030 годы.
18.03.2026, 09:18
В Казахстане введут уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных
Фото: Depositphotos
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.
Также, по его словам, будет увеличен порог административной ответственности до 5000 МРП.
Предусматривается внедрение современных средств защиты персональных данных, включая маскирование и хэширование данных. Это позволит технически защитить данные и снизить риск их раскрытия при несанкционированном доступе. Планируется ограничить выгрузку данных из государственных баз данных. Приоритет будет отдаваться интеграции информсистем, а выгрузки будут запрещены, за исключением отдельных, строго определенных законом случаев", - подчеркнул министр.
По его словам, для упорядочивания и учета персональных данных, обрабатываемых как госорганами, так и частным сектором, будут созданы: реестр операторов персональных данных с их классификацией и реестр доверенных иностранных получателей.
Также особое внимание будет уделено дальнейшему повышению уровня киберкультуры.
Для повышения прозрачности и ответственности перед пользователями, операторы будут обязаны: сообщать о фактах утечки персональных данных как уполномоченному органу, так и самим гражданам, а также уведомлять уполномоченный орган о начале обработки персональных данных", - сказал глава Минцифры.
Напомним, в новой Конституции Казахстана закреплено право на защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий.
В целях реализации данной нормы планируется внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов, включая Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, а также законы о персональных данных и кибербезопасности", - отметил Мадиев.
Как сообщалось ранее, в июне прошлого года в Сети появилась информация об утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал, что утечка произошла, скорее всего, из медицинских организаций. По его словам, "они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность".
17.03.2026, 14:47
Тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего года - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после процедуры подписания новой Конституции заявил, что тотальная трансформация правовой и политической сферы Казахстана продлится в течение всего этого и, возможно, следующего года, сообщает Акорда.
Нам предстоит реформировать действующие и создать новые институты власти, структурно и кадрово обновить их. Новые конституционные принципы станут неотъемлемой частью нашего общего бытия на всех уровнях - правовом, экономическом, политическом, общественном", - сообщил лидер Казахстана.
Он пояснил, что подписанный им указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона.
На рассмотрение парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов - о президенте, курултае, халық кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Потребуется системное редактирование еще восьми конституционных законов и более 60 законов, включая основополагающие кодексы", - сообщил лидер Казахстана.
По его словам, законотворческий процесс будет синхронизирован с предстоящими парламентскими выборами, которые планируется провести до открытия новой сессии.
К этому времени необходимо полностью завершить подготовку соответствующей юридической базы", - добавил президент.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Сегодня Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
17.03.2026, 14:12
Президент Казахстана подписал указ о реализации новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года, сообщает Акорда.
Опубликовать текст Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, в периодических печатных изданиях "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда", - говорится в указе.
Также предписывается определить, что в порядке законодательной инициативы президента на рассмотрение мажилиса будут внесены:
1. проект Конституционного закона "О президенте Республики Казахстан";
2. проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі".
Также на рассмотрение мажилиса будут внесены:
1. проект Конституционного закона "О статусе столицы Республики Казахстан";
2. проект Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".
Правительству Республики Казахстан до 7 апреля 2026 года утвердить план по продвижению Конституции Республики Казахстан", - сообщается в документе.
17.03.2026, 09:10
87,15% казахстанцев поддержали принятие новой Конституции
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, - 7 954 667, или 87,15% принявших участие в голосовании. Число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, - 898 099.
Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов, то есть признанных действительными, однако не учитываемых при подсчете голосов, составило 127 868. Недействительных бюллетеней - 146 558.
Референдум по вопросу "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" считать состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины или 73,12% граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Новую Конституцию, вынесенную для голосования на республиканский референдум считать принятой, так как положительное решение по ее принятию приняло более половины граждан или 87,15%, принявших участие в голосовании из более чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - заявили в ЦИК РК.
16.03.2026, 16:00
Президент подписал указ об очередном призыве казахстанцев на воинскую службу
Фото: МО РК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года", сообщает Акорда.
Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в сообщении.
Указом предписывается местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года через соответствующие местные органы военного управления.
Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", - сообщается в указе.
Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта".
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется призвать на воинскую службу в 2026 году свыше 850 офицеров запаса. Согласно постановлению правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 - в Пограничную службу, 64 - в Национальную гвардию и 15 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям. При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет. Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья. Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.
16.03.2026, 11:08
Предварительные результаты референдума по новой Конституции озвучили в ЦИК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 миллионов 482 тысяч 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 миллионов 127 тысяч 192 человека, или 73,12%.
Число граждан, проголосовавших за принятие новой Конституции, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек, или 87,15%. Против проголосовали 898 099 человек. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов, то есть признанными действительными, однако не учитываемыми при подсчете голосов, составило - 127 868.
