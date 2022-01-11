Токаев провел заседание оперативного штаба

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министров внутренних дел и обороны, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков "Барлык" и "Алтын Орда" задержаны 207 человек. У них изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более полутора тысяч лиц.

Главе государства было доложено, что в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.