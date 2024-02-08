Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйствеДефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
07.02.2024, 19:47 24921
Токаев ратифицировал соглашение о взаимной защите инвестиций Казахстана и Сингапура
Фото: Акорда
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает пресс-служба Акорды.
Соглашение носит "зонтичный" характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон.
Документ предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает:
- защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации;
- справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.
Вместе с этим закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.
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07.02.2024, 21:12 18881
Назначен вице-министр культуры и информации РК
Должность получил Ербол Аликулов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ербол Аликулов трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора издательства "Каусар-булак" Республиканского благотворительного фонда имени Момышулы.
С 1998 по 2002 годы работал в частной компании. Занимал различные должности в акимате Алматы, был государственным инспектором администрации президента РК.
С октября 2023 года по настоящее время - руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК.
07.02.2024, 18:51 32966
Антимонопольщики продолжают расследование в отношении аэропорта Актау
Поводом стали высокие цены аренды резервуаров для хранения авиатоплива
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Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области возобновлено расследование в отношении АО "Международный аэропорт Актау" по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщает mangystaumedia.kz.
Основанием для расследования без мер предупредительного характера в виде акта уведомления послужило установления монопольно высокой цены по услуге аренды резервуаров для хранения авиатоплива.
Предварительно установлено, что услуга хранения авиатоплива относится к специфическому товарному рынку и в соответствии с правилами осуществления наземного обслуживания в аэропортах аэропорт сам должен обеспечивать хранение авиационного топлива для осуществления перевозочного процесса авиакомпаниями. Вместо этого аэропорт, самоустранившись от своих прямых обязательств, предусмотренных законодательством, передал резервуары в аренду авиакомпаниям по самой высокой цене на соответствующем товарном рынке", - сообщили в ведомстве.
Аэропорт, не согласившись с доводами антимонопольного ведомства, подал иск в суд о признании незаконным и отмене приказа антимонопольного органа о проведении расследования. После длительных судебных разбирательств, длившихся больше года, постановлением Верховного суда жалоба истца оставлена без удовлетворения.
В настоящее время расследование продолжается, в случае установления фактов нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры, предусмотренные законодательством.
Напомним, министр транспорта республики Марат Карабаев на транспортном инвестиционном форуме "ЕС - Центральная Азия" в Брюсселе заявил, что казахстанские власти готовы передать более 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов.
07.02.2024, 18:01 35331
Нурпеисов назначен управляющим делами президента Казахстана
Фото: qr-pib.kz
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Асат Нурпеисов назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Назначить Нурпеисова Асата Булатовича управляющим делами президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Асат Нурпеисов родился в 1987 году. Работал руководителем аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан и руководителем аппарата акима города Алматы. Ранее занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.
Также распоряжением главы государства Бакыт Абильдинов назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.
Напомним, вчера Дадебаев стал главой администрации президента.
07.02.2024, 16:21 40621
Просьба не паниковать: в Казахстане завтра запустят сирены во время противопаводковых учений "Коктем-2024"
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 8-9 февраля пройдет республиканское командно-штабное учение "Коктем-2024" на тему "Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Актобе. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий", - сообщили в ведомстве.
В МЧС предупредили, что завтра, 8 февраля, в целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" в 12.55 (по времени Астаны) будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.
Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - обратились к казахстанцам в МЧС.
Ранее в ведомстве предложили запретить строительство домов в водоохранной зоне и низинах, поскольку там они чаще всего подвергаются подтоплениям во время паводков.
Напомним, минувшей весной разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области. В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа. В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка.
Ранее в Алматы было выявлено более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах, в частности самовольный захват земель на водоохранной полосе.
07.02.2024, 14:19 56081
Отопительный сезон проходит нормально - Скляр прокомментировал критику президента
В то же время работу нужно продолжать: выводить из красной зоны 19 проблемных энергоисточников и приводить в порядок теплосети
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ответил на критику президента по поводу проблем в энергетическом секторе страны, сообщает корреспондент агентства.
Прошлым летом мы в авральном режиме отрабатывали наиболее уязвимые ТЭЦ, которые находятся в красной зоне и о которых глава государства сегодня сказал. Чтобы все это началось, отрабатывали в срочном порядке вопросы по реконструкции теплосетей. В целом хочу сказать: хотя отопительный сезон еще не закончился, он проходит в нормальном режиме. Все энергоисточники, особенно проблемные, это Экибастузская, Риддерская ТЭЦ, работают в нормальном режиме. Каких-либо существенных аварий там не было, и я надеюсь, до конца отопительного сезона не будет", - заявил Скляр.
В то же время, отметил вице-премьер, работу нужно продолжать: выводить из красной зоны 19 проблемных энергоисточников и приводить в порядок теплосети. По словам Скляра, на это потребуется примерно 5 лет.
Сегодня Скляр также рассказал, кто будет финансировать совместное с Россией строительство ТЭЦ в Казахстане.
Напомним, сегодня на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве. Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды, а строительство важных для энергетики объектов затягивается.
07.02.2024, 12:40 62121
Президент: за пять лет Qarmet должен вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что за пять предстоящих лет предприятие Qarmet должно вернуть статус одного из лидеров металлургии в Содружестве Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента РК.
Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятия.
У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу.
В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью", - добавил он.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.
Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
В январе председатель совета директоров АО "Qarmet" заявил о цели предприятия по увеличению объема производства и возвращению статуса одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году.
Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% - до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% - до 5 млн тонн и добычи угля на 47% - до 9 млн тонн в год.
07.02.2024, 11:37 68441
Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
По мнению главы государства, тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
Президент напомнил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из базовых функций правительства и акиматов. Однако, заметил он, каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы.
Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды.
Это стало следствием ряда просчетов - больших и малых - отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов", - убежден президент.
Он подчеркнул, что в первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере.
Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением", - считает глава государства.
При этом он подчеркнул, что строить нужно, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов.
Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом эффективное коммунальное хозяйство - базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в конце прошлого года в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
В середине января на заседании правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что к 2030 году в Казахстане возникнет дефицит электроэнергии. Он также рассказал, что в Казахстане усилят контроль в сфере теплоэнергетики.
07.02.2024, 11:31 52661
Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот нужно только на рыночных условиях - Токаев
Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, отметил лидер Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ. Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой", - заявил глава государства.
По его словам, необходимо стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики.
Правительству и Национальному банку предстоит провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом. В целом Национальный банк должен придерживаться рациональной общегосударственной политики, направленной на контроль инфляционных процессов и рост экономики", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал планы по изъятию 1,5 трлн тенге из ЕНПФ для инвестирования в крупные проекты. Он заверил, что ответственность перед пенсионным фондом будут нести не конкретные проекты, а "Самрук" и "Байтерек".
Позже стало известно, что Нацбанк инвестировал пенсионные активы в облигации НУХ "Байтерек".
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