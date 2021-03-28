Токаев выразил соболезнования близким Владимира Шепеля

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Владимира Шепеля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Владимир Николаевич прошел большой профессиональный путь, за годы ответственной работы пользовался заслуженным уважением. Посвятил свою жизнь беззаветному служению на благо народа Казахстана. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями. Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей", - говорится в телеграмме соболезнования, размещенной на сайте Акорды.

Владимир Шепель ушел из жизни на 74-м году жизни 26 марта. В разные годы он работал в администрации президента, руководил ее канцелярией, был директором архива, обладатель госнаград.

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