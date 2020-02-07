Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами при сходе лавин

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавин, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, президент Казахстана с глубоким прискорбием встретил трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате схода снежных лавин в турецкой провинции Ван.

Разделяя Вашу скорбь в это тяжелое время, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление получившим ранения", - говорится в телеграмме главы государства.

В результате схода двух лавин в провинции Ван на юго-востоке Турции погибли 33 человека, 53 были ранены, пишет "Русская служба Би-би-си"

Во вторник сошла первая лавина, в результате погибли пять человек. На место происшествия прибыло около 300 сотрудников спасательных служб. Они находились в районе катастрофы, когда сошла вторая лавина - это произошло в среду.

По словам губернатора провинции Ван, среди погибших есть сотрудники полиции и охраны, один пожарный и несколько человек, не участвовавших в спасательных работах.

Из снега удалось вытащить уже 30 человек, поиск людей продолжается. По словам министра внутренних дел Турции, один из автомобилей был извлечен из-под слоя снега толщиной около 4-5 метров. В оказавшихся под снегом машинах спасательных служб могут оставаться более 50 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства