Система Orphus

Токаев выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами при сходе лавин

06.02.2020, 16:56 5752
Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавин, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы Акорды, президент Казахстана с глубоким прискорбием встретил трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате схода снежных лавин в турецкой провинции Ван.
 

Разделяя Вашу скорбь в это тяжелое время, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление получившим ранения", - говорится в телеграмме главы государства.

 
В результате схода двух лавин в провинции Ван на юго-востоке Турции погибли 33 человека, 53 были ранены, пишет "Русская служба Би-би-си".
 
Во вторник сошла первая лавина, в результате погибли пять человек. На место происшествия прибыло около 300 сотрудников спасательных служб. Они находились в районе катастрофы, когда сошла вторая лавина - это произошло в среду.
 
По словам губернатора провинции Ван, среди погибших есть сотрудники полиции и охраны, один пожарный и несколько человек, не участвовавших в спасательных работах.
 
Из снега удалось вытащить уже 30 человек, поиск людей продолжается. По словам министра внутренних дел Турции, один из автомобилей был извлечен из-под слоя снега толщиной около 4-5 метров. В оказавшихся под снегом машинах спасательных служб могут оставаться более 50 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая